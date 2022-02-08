Економіка та інфраструктура: керманич футзальної збірної України окреслив шлях у гранди

Головний тренер футзальної збірної України Олександр Косенко за мотивами виступу на Євро-2022 назвав економічне зростання головною передумовою результатів на рівні збірних Іспанії та Португалії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь фахівця під час прес-конференції в PM Hall.
"Насамперед це розвиток країни. Країна повинна розвиватися швидкими темпами. Тоді з'являтимуться і майданчики, і зростатиме добробут кожного громадянина", – зазначив Косенко.
На його думку, поліпшення економічної ситуації дасть можливість займатися будь-яким видом спорту. Сам тренер вірить, що вибором дітей стане футзал. Для перебування серед футзальних грандів, впевнений тренер, необхідні збереження інтересу в молоді та хороші ігрові умови для команд Суперліги та Першої ліги.
"Для підтримки такого рівня – потрібні умови, щоб демонструвати все найкраще. Сподіваюся, наш виступ дасть поштовх до швидкого налагодження умов для нормального функціонування будь-якого виду спорту", – додав Косенко.
Нагадаємо, що збірна України з футзалу посіла 4-те місце на чемпіонаті Європи в Нідерландах. У матчі за бронзові медалі "синьо-жовті" поступилися збірній Іспанії.