Москва мріє про "тунель Путіна-Трампа", щоб з’єднати Росію і США (фото)

Проєкт "тунель Путіна-Трампа"

Дмитрієв заявив, що тунель реально побудувати менше ніж за 8 років, витративши на його будівництво менше ніж 8 млрд доларів.

"Уявіть, що ви з'єднаєте США і Росію, Америку і Афро-Євразію тунелем Путіна-Трампа - 70-мильним шляхом, що символізує єдність", - написав спецпредставник глави Кремля.

За його словами, вартість такого тунелю при зведенні традиційними методами становить понад 65 млрд доларів, але технології The Boring Company, створеної Ілоном Маском, дадуть змогу скоротити цю цифру до менш ніж 8 млрд доларів.

РФ обіцяє Трампу "великі економічні перспективи"

Дмитрієв зазначив, що прокладений через такий тунель вантажний залізничний маршрут нібито "відкриває шлях для спільного розроблення ресурсів", а російсько-американські проєкти "створюватимуть робочі місця і стимулюватимуть економіку".

Також він припустив, що такий проєкт може зробити The Boring Company "найнеймовірнішим новатором у сфері інфраструктури".

"РФПІ вже інвестував і побудував перший в історії залізничний міст між Росією і Китаєм. Настав час зробити більше і вперше в історії людства з'єднати континенти. Настав час з'єднати Росію і США", - підкреслив спецпредставник російського диктатора.

Фото: тунель росіяни мріють побудувати через Берингову протоку (Кирило Дмитрієв Х)