Москва мріє про "тунель Путіна-Трампа", щоб з’єднати Росію і США (фото)

У Росії фантазують про будівництво так званого "тунелю Путіна-Трампа", який з'єднав би РФ і США через Берингову протоку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спецпредставника російського диктатора Кирила Дмитрієва в Х.
Дмитрієв заявив, що тунель реально побудувати менше ніж за 8 років, витративши на його будівництво менше ніж 8 млрд доларів.
"Уявіть, що ви з'єднаєте США і Росію, Америку і Афро-Євразію тунелем Путіна-Трампа - 70-мильним шляхом, що символізує єдність", - написав спецпредставник глави Кремля.
За його словами, вартість такого тунелю при зведенні традиційними методами становить понад 65 млрд доларів, але технології The Boring Company, створеної Ілоном Маском, дадуть змогу скоротити цю цифру до менш ніж 8 млрд доларів.
Дмитрієв зазначив, що прокладений через такий тунель вантажний залізничний маршрут нібито "відкриває шлях для спільного розроблення ресурсів", а російсько-американські проєкти "створюватимуть робочі місця і стимулюватимуть економіку".
Також він припустив, що такий проєкт може зробити The Boring Company "найнеймовірнішим новатором у сфері інфраструктури".
"РФПІ вже інвестував і побудував перший в історії залізничний міст між Росією і Китаєм. Настав час зробити більше і вперше в історії людства з'єднати континенти. Настав час з'єднати Росію і США", - підкреслив спецпредставник російського диктатора.
Нагадаємо, глава Білого дому Дональд Трамп анонсував зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Вона має відбутися в Будапешті.
Востаннє лідери США і РФ бачилися в Анкориджі на Алясці 15 серпня. Однак нещодавно Кремль заявив, що "позитивний імпульс саміту на Алясці вичерпав себе".
Відносини між Трампом і Путіним зараз залишаються невизначеними на тлі війни в Україні та мирних переговорів, на які лідери країн дивляться по-різному.
Російський диктатор не хоче миру, про що днями сказав сам Трамп, тоді як президент Володимир Зеленський говорить про це вже давно.
"Я дуже розчарований, тому що у Володимира і мене були доволі хороші стосунки, можливо, досі хороші. Я не знаю, навіщо він продовжує цю війну", - заявив Трамп днями, спілкуючись із журналістами.