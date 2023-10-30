"Настав час війни". Нетаньяху заявив, що Ізраїль не погодиться на припинення вогню

Нетаньяху назвав ХАМАС варварами, які прагнуть знищити все, чим дорожить Ізраїль, і сповістити світ страху і темряви.

"Це поворотний момент. Поворотний момент для лідерів і країн. Настав час для всіх нас вирішити, чи готові ми боротися за майбутнє, сповнене надій і обіцянок, або здатися тиранії і терору", - сказав він.

Нетаньяху уточнив, що Ізраїль битиметься.

ХАМАС ховатиметься в лікарнях

Прем'єр Ізраїлю сказав, що необхідно проводити відмінність між "вбивством невинних" і "ненавмисними жертвами, які супроводжують кожну законну війну".

Він додав, що ХАМАС використовуватиме живі щити і ховатиметься в підвалах лікарень, і що угруповання не дає змоги цивільним особам покинути райони, яких Ізраїль закликав евакуюватися.

Настав час війни

Говорячи про припинення вогню, Нетаньягу сказав, що Ізраїль не погодиться на нього, як і США не погодилися на нього після нападу на Перл-Гарбор або терористичного акту 11 вересня.

"Ізраїль не погодиться на припинення бойових дій. Заклики до припинення вогню - це заклики до Ізраїлю здатися ХАМАСу, здатися тероризму, здатися варварству. Цього не станеться", - сказав він.

Глава уряду Ізраїлю додав, що Біблія говорить, що є час миру і час війни. За його словами, настав час війни.

Розширення наземної операції Ізраїлю

7 жовтня терористи ХАМАС неочікувано атакували Ізраїль. Бойовики вбивали, а також викрадали військових і цивільних мешканців. Після цього Ізраїль почав регулярно обстрілювати Сектор Газа.

27 жовтня Ізраїль почав посилено атакувати Газу. Також в Армії оборони Ізраїлю заявили про розширення наземної операції.

При цьому у ЦАХАЛі повідомили, що вночі 30 жовтня до Сектору Газа було відправлено додаткові війська для продовження операції.