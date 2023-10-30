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"Настало время войны". Нетаньяху заявил, что Израиль не согласится на прекращение огня

Фото: Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Израиль не согласится на прекращение боевых действий или огня. Этого не произойдет, потому что настало время войны.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Нетаньяху назвал ХАМАС варварами, которые стремятся уничтожить все, чем дорожит Израиль, и возвестить мир страха и тьмы. 

"Это поворотный момент. Поворотный момент для лидеров и стран. Пришло время для всех нас решить, готовы ли мы бороться за будущее, полное надежд и обещаний, или сдаться тирании и террору", - сказал он.

Нетаньяху уточнил, что Израиль будет сражаться.

ХАМАС будет прятаться в больницах

Премьер Израиля сказал, что необходимо проводить различие между "убийством невинных" и "непреднамеренными жертвами, которые сопровождают каждую законную войну". 

Он добавил, что ХАМАС будет использовать живые щиты и прятаться в подвалах больниц, и что группировка не позволяет гражданским лицам покинуть районы, которых Израиль призвал эвакуироваться.

Настало время войны

Говоря о прекращении огня, Нетаньяху сказал, что Израиль не согласится на него, как и США не согласились на него после нападения на Перл-Харбор или террористического акта 11 сентября. 

"Израиль не согласится на прекращение боевых действий. Призывы к прекращению огня - это призывы к Израилю сдаться ХАМАСу, сдаться терроризму, сдаться варварству. Этого не произойдет", - сказал он. 

Глава правительства Израиля добавил, что Библия говорит, что есть время мира и время войны. По его словам, настало время войны.

Расширение наземной операции Израиля

7 октября террористы ХАМАС неожиданно атаковали Израиль. Боевики убивали, а также похищали военных и гражданских жителей. После этого Израиль начал регулярно обстреливать Сектор Газа.

27 октября Израиль начал усиленно атаковать Газу. Также в Армии обороны Израиля заявили о расширении наземной операции.

При этом в ЦАХАЛе сообщили, что ночью 30 октября в Сектор Газа были отправлены дополнительные войска для продолжения операции.

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