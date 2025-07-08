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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

"Настав час": сенатор Грем анонсував просування проєкту про санкції проти Росії

Фото: Ліндсі Грем (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Сенат США розгляне законопроєкт, який дозволяє президенту Дональду Трампу запроваджувати 500%-ві мита проти країн, які купують російські товари та фінансують військову машину Москви.

Про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в X (Twitter).

Грем високо оцінив зусилля Трампа щодо припинення кровопролиття в Україні. Однак, за його словами, для цього потрібні партнери, готові до співпраці.

Сенатор заявив, що Україна погодилася на припинення вогню і на всі пропозиції про зустрічі, тоді як Путін продовжує ігнорувати мирні ініціативи.

"Настав час дати президенту Трампу більше інструментів для завершення війни", - написав він.

Грем очікує, що Сенат просуне двопартійний законопроєкт про санкції проти Росії, який дасть змогу запроваджувати тарифи і санкції проти країн, що підтримують військову машину Путіна і не надають допомоги Україні.

За його словами, у законопроєкті буде передбачено президентське застереження, щоб надати президенту Трампу максимальний важіль впливу.

"У законопроєкту вже 85 співавторів, і їхня кількість зростає. Пора покласти край цьому кровопролиттю", - додав він.

 

Законопроєкт Грема

Нагадаємо, сенатори від Республіканської партії Ліндсі Грем і Демократичної партії Річард Блюменталь внесли законопроєкт про санкції наприкінці квітня.

Сенатор Ліндсі Грем заявив, що президент США Дональд Трамп підтримує законопроєкт про 500%-ві мита для країн, які купують російську нафту.

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