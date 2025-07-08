"Настав час": сенатор Грем анонсував просування проєкту про санкції проти Росії

Грем високо оцінив зусилля Трампа щодо припинення кровопролиття в Україні. Однак, за його словами, для цього потрібні партнери, готові до співпраці.

Сенатор заявив, що Україна погодилася на припинення вогню і на всі пропозиції про зустрічі, тоді як Путін продовжує ігнорувати мирні ініціативи.

"Настав час дати президенту Трампу більше інструментів для завершення війни", - написав він.

Грем очікує, що Сенат просуне двопартійний законопроєкт про санкції проти Росії, який дасть змогу запроваджувати тарифи і санкції проти країн, що підтримують військову машину Путіна і не надають допомоги Україні.

За його словами, у законопроєкті буде передбачено президентське застереження, щоб надати президенту Трампу максимальний важіль впливу.

"У законопроєкту вже 85 співавторів, і їхня кількість зростає. Пора покласти край цьому кровопролиттю", - додав він.