Настав час. Президент Латвії закликав створити спецтрибунал для Росії

Левітс назвав "пробілом у міжнародному праві" той факт, що розслідування повномасштабного вторгнення РФ в Україну досі не входить до компетенції будь-якого міжнародного суду. За словами Левітса, створення спецтрибуналу з юридичної точки зору можливе, для цього потрібна лише політична воля.

"Необхідно зміцнювати демократію як противагу "ідеології російського імперіалізму". Без світопорядку, що базується на міжнародному праві, світ знову впаде у войовничу анархію", - підкреслив Левітс, провівши паралелі між війною Росії проти України і німецьким націонал-соціалізмом під час Другої світової війни.

Латвійський президент запропонував створити правові можливості для того, щоб направити на відновлення України заморожені країнами Заходу російські активи. Він вважає це очевидним проявом елементарної справедливості.

Крім того, Левітс позитивно оцінив "безжальне осмислення свого минулого" німецьким суспільством, за допомогою якого у країні і було збудовано міцний фундамент демократичних цінностей. У свою чергу, російське суспільство, за його словами, цього не зробило.

"Ця нездатність до виконання складної роботи з оцінки минулого проклала дорогу відродженню грубої ідеології російського імперіалізму", - зазначив Левітс.

Він закликав до внутрішнього та зовнішнього зміцнення демократії, що є противагою цієї ідеології. Президент Латвії і зауважив, що Європі слід належним чином інвестувати у свою оборону і виявляти солідарність з тими, хто бореться за демократію та європейські цінності.