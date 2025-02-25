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Настав час конфіскувати російські активи, а не просто заморозити, - глава МЗС Британії

Фото: міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Європі слід перейти від заморожування російських активів до їхнього арешту. Це питання обговорюється, і діяти потрібно швидко.

Про це завив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Це не те питання, щодо якого будь-який уряд може діяти поодинці. Ми повинні діяти разом з європейськими союзниками", - заявив Леммі в парламенті.

Він зазначив, що це питання обговорювалося між країнами G7 та іншими міжнародними союзниками.

"Звичайно, Європі потрібно діяти швидко, і я вважаю, що нам слід перейти від заморожування активів до їхнього арешту", - додав міністр.

Нагадаємо, країни Заходу заморозили російські активи після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

У Європі перебуває більша частина грошей. Зокрема, сума заморожених російських активів у депозитарії Euroclear (Бельгія) становить 183 млрд євро. З доходів від них Україна отримає в березні 2025 року черговий транш на 2 млрд євро. У 2024 році відсотки за залишками грошових коштів за активами, що перебувають під санкціями проти Росії, склали приблизно 6,9 млрд євро.

 

 

Крім того, країни G7 використають майбутній прибуток для кредиту Україні на 50 млрд доларів. Київ уже почав отримувати ці гроші. Однак у Європі поки що немає консенсусу щодо конфіскації російських грошей через побоювання наслідків для фінансової системи ЄС.

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