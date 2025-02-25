Пришло время конфисковать российские активы, а не просто заморозить, - глава МИД Британии

Европе следует перейти от замораживания российских активов к их аресту. Этот вопрос обсуждается, и действовать нужно быстро.
Об этом завил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Это не тот вопрос, по которому какое-либо правительство может действовать в одиночку. Мы должны действовать вместе с европейскими союзниками", - заявил Лэмми в парламенте
Он отметил, что этот вопрос обсуждался между странами G7 и другими международными союзниками.
"Конечно, Европе нужно действовать быстро, и я считаю, что нам следует перейти от замораживания активов к их аресту", - добавил министр.
Напомним, страны Запада заморозили российские активы после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
В Европе находится большая часть денег. В частности, сумма замороженных российских активов в депозитарии Euroclear (Бельгия) составляет 183 млрд евро. С доходов от них Украина получит в марте 2025 года очередной транш на 2 млрд евро. В 2024 году проценты по остаткам денежных средств по активам, находящимся под санкциями против России, составили приблизительно 6,9 млрд евро.
Кроме того, страны G7 используют будущую прибыль для кредита Украине на 50 млрд долларов. Киев уже начал получать эти деньги. Однако в Европе пока нет консенсуса по конфискации российских денег из-за опасений последствий для финансовой системы ЕС.