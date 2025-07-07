"Настав час діалогу, а не насильства": Папа Лев XIV звернувся до паломників з України

Папа Лев XIV під час традиційної недільної молитви "Ангел Господній" на площі Святого Петра у Ватикані окремо звернувся до українських паломників, які були присутні серед вірян. Він привітав усіх присутніх, особливо греко-католицьких паломників.

"Просімо Господа, щоб Він торкнувся сердець і надихнув розуми правителів, щоб вони замінили насильство зброї шуканням діалогу", - заявив Папа Римський.

Понтифік висловив співчуття через страждання, що їх спричинила війна, розв’язана Росією проти України, та закликав до якнайшвидшого встановлення миру.

У своїй промові Папа також наголосив, що мир є "прагненням усіх народів і болісним благанням тих, кого катує війна". Він підкреслив необхідність діалогу як головного шляху до припинення конфліктів.

Його слова стали черговим свідченням підтримки українців і закликом до міжнародної спільноти не забувати про війну, яка триває та щодня забирає людські життя.