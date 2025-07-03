Папа Лев XIV зустрівся з єпископами УГКЦ: що він сказав про війну в Україні
Папа Лев XIV зустрівся з єпископами Української Греко-Католицької Церкви у Ватикані. Понтифік висловив підтримку українському народові, наголосив на силі його віри та надії в умовах війни, а також закликав до єдності й молитви за мир.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Української Греко-Католицької Церкви.
У середу, 2 липня, у Залі консисторій Апостольського палацу у Ватикані відбулася аудієнція Синоду Єпископів Української Греко-Католицької Церкви з Папою Левом XIV.
У слові до єпископів Папа Лев XIV пригадав зустріч з українськими паломниками 28 червня в межах Ювілейного паломництва УГКЦ у базиліці Святого Петра.
Він зазначив, що Ювілейний 2025 рік покликаний оновити надію всього Божого люду, наголосивши, що надія не розчаровує, бо ґрунтується на любові Бога в Ісусі Христі, нашому Господі.
"Звичайно, у теперішніх історичних умовах нелегко говорити про надію вам і людям, довіреним вашій пастирській опіці... Нелегко знайти слова втіхи для сімей, які втратили своїх близьких у цій безглуздій війні. Уявляю, як це важко і вам, які щодня контактуєте з людьми, пораненими в серці й тілі. Попри це, я отримую численні свідчення віри та надії від чоловіків і жінок вашого народу. Це - знак Божої сили, яка виявляється серед руїн знищення", - зазначив понтифік.
Святіший Отець також наголосив, що усвідомлює ту велику кількість проблем, якими єпископи покликані займатися як у церковній, так і в гуманітарній сфері.
"Ви покликані служити Христу в кожній пораненій і стражденній людині, яка звертається до ваших спільнот із проханням про конкретну допомогу", - наголоси він.
Наприкінці зустрічі Святіший Отець зазначив, що "нас завжди втішає впевненість, що Пресвята Богородиця перебуває з нами, допомагає нам, веде нас до свого Сина, який є нашим миром".
"Через Її материнське заступництво я молюся, щоб мир якнайшвидше повернувся у вашу Батьківщину", - сказав Папа Лев XIV.
Під час зустрічі він також попросив єпископів помолитися "Отче наш" українською мовою.
На завершення зустрічі Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви запросив Папу Лева XIV здійснити візит до України. Блаженніший Святослав також запевнив, що Україна щодня молиться за Папу. У відповідь Папа Лев XIV запевнив, що він теж щоденно молиться за Україну та її народ.
Папа Римський українською звернувся до прочан
Зауважимо, що минулої суботи Папа Римський звернувся до українців українською мовою, написавши послання у Twitter.
У зверненні він висловив підтримку народу та особливо родинам полеглих.
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