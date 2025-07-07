"Настав час діалогу, а не насильства": Папа Лев XIV звернувся до паломників з України

Під час недільної молитви у Ватикані Папа Лев XIV звернувся до прочан зі словами про війну та мир. Він нагадав про страждання людей, яких торкнувся збройний конфлікт, та закликав правителів шукати шлях діалогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News .

Папа Лев XIV під час традиційної недільної молитви "Ангел Господній" на площі Святого Петра у Ватикані окремо звернувся до українських паломників, які були присутні серед вірян. Він привітав усіх присутніх, особливо греко-католицьких паломників.

"Просімо Господа, щоб Він торкнувся сердець і надихнув розуми правителів, щоб вони замінили насильство зброї шуканням діалогу", - заявив Папа Римський.

Понтифік висловив співчуття через страждання, що їх спричинила війна, розв’язана Росією проти України, та закликав до якнайшвидшого встановлення миру.

У своїй промові Папа також наголосив, що мир є "прагненням усіх народів і болісним благанням тих, кого катує війна". Він підкреслив необхідність діалогу як головного шляху до припинення конфліктів.

Його слова стали черговим свідченням підтримки українців і закликом до міжнародної спільноти не забувати про війну, яка триває та щодня забирає людські життя.