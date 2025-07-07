"Пришло время диалога, а не насилия": Папа Лев XIV обратился к паломникам из Украины

Во время воскресной молитвы в Ватикане Папа Лев XIV обратился к паломникам со словами о войне и мире. Он напомнил о страданиях людей, которых коснулся вооруженный конфликт, и призвал правителей искать путь диалога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News .

Папа Лев XIV во время традиционной воскресной молитвы "Ангел Господень" на площади Святого Петра в Ватикане отдельно обратился к украинским паломникам, которые присутствовали среди верующих. Он поздравил всех присутствующих, особенно греко-католических паломников.

"Просим Господа, чтобы Он коснулся сердец и вдохновил умы правителей, чтобы они заменили насилие оружия поиском диалога", - заявил Папа Римский.

Понтифик выразил сочувствие из-за страданий, вызванных войной, развязанной Россией против Украины, и призвал к скорейшему установлению мира.

В своей речи Папа также подчеркнул, что мир является "стремлением всех народов и мучительной мольбой тех, кого пытает война". Он подчеркнул необходимость диалога как главного пути к прекращению конфликтов.

Его слова стали очередным свидетельством поддержки украинцев и призывом к международному сообществу не забывать о войне, которая продолжается и ежедневно уносит человеческие жизни.