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"Пришло время диалога, а не насилия": Папа Лев XIV обратился к паломникам из Украины

Ватикан, Понедельник 07 июля 2025 06:28
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"Пришло время диалога, а не насилия": Папа Лев XIV обратился к паломникам из Украины Фото: Папа Римский Лев XIV (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Во время воскресной молитвы в Ватикане Папа Лев XIV обратился к паломникам со словами о войне и мире. Он напомнил о страданиях людей, которых коснулся вооруженный конфликт, и призвал правителей искать путь диалога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.

Папа Лев XIV во время традиционной воскресной молитвы "Ангел Господень" на площади Святого Петра в Ватикане отдельно обратился к украинским паломникам, которые присутствовали среди верующих. Он поздравил всех присутствующих, особенно греко-католических паломников.

"Просим Господа, чтобы Он коснулся сердец и вдохновил умы правителей, чтобы они заменили насилие оружия поиском диалога", - заявил Папа Римский.

Понтифик выразил сочувствие из-за страданий, вызванных войной, развязанной Россией против Украины, и призвал к скорейшему установлению мира.

В своей речи Папа также подчеркнул, что мир является "стремлением всех народов и мучительной мольбой тех, кого пытает война". Он подчеркнул необходимость диалога как главного пути к прекращению конфликтов.

Его слова стали очередным свидетельством поддержки украинцев и призывом к международному сообществу не забывать о войне, которая продолжается и ежедневно уносит человеческие жизни.

Папа Римский на украинском языке обратился к паломникам

Заметим, что недавно Папа Римский обратился к украинцам на украинском языке, написав послание в Twitter.

В обращении он выразил поддержку народу и особенно семьям павших.

Кроме того, в среду, 2 июля, в Зале консисторий Апостольского дворца в Ватикане состоялась аудиенция Синода епископов Украинской Греко-Католической Церкви с Папой Львом XIV. Понтифик выразил поддержку украинскому народу, отметил силу его веры и надежды в условиях войны, а также призвал к единству и молитве за мир.

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