"Настане час, коли Росії не буде в Раді безпеки": Небензя втік перед виступом України

Перед початком виступу Кислиці постпред РФ Небензя заявив, що повідомлення про постачання Іраном безпілотників є фейком. Він виступив проти розслідування ООН. Він також поширив у РБ ООН листа про ситуацію навколо Каховської ГЕС.

Водночас Кислиця попросив вибачення перед колегами дипломатами, що їм доводиться слухати представника Росії.

"Я радий тому, що місяці, не роки наших зусиль прибрати Росію з Ради безпеки приносять свої плоди, принаймні сьогодні посол покинув зараз раду, але настане день, коли Росії не буде взагалі в Раді безпеки", - сказав Кислиця.

Представник України при ООН заявив, що Росія планує висадити в повітря Каховську ГЕС.

"Ми маємо інформацію, згідно з якою РФ готує широкомасштабну катастрофу на півдні України... Якщо російські терористи висадять в повітря Каховську ГЕС, понад 80 населених пунктів, включаючи Херсон, сотні тисяч людей опиняться в зоні швидкого затоплення. Така атака залишить ЗАЕС без води для охолодження", - заявив він.

Кислиця зазначив, що всі атаки Росії з енергетичної інфраструктури є терористичним актом і закликав членів Ради безпеки діяти превентивно.

"Зараз необхідно діяти терміново, щоб Росія не мала шансу вчинити ще один акт терору", - сказав він.

Кислиця закликала Радбез ООН встановити на Каховській ГЕС міжнародну місію зі спостереження та повернути український персонал із подальшим розмінуванням греблі.

Постпред України звернув увагу також на примусову депортацію українців Росією.

Нагадаємо, за даними української розвідки, росіяни замінували Каховську ГЕС ще у квітні, а зараз встановлюють вибухівку на опорах та шлюзах.

Як вважають західні аналітики, росіяни намагаються створити інформаційні умови для того, щоб підірвати дамбу та звинуватити в цьому Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.