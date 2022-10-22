"Наступит время, когда России не будет в Совбезе": Небензя сбежал перед выступлением Украины

Перед началом выступления Кислицы постпред РФ Небензя заявил, что сообщения о поставках Ираном беспилотников являются фейком. При этом он выступил против расследования ООН. Он также распространил в СБ ООН письмо о ситуации вокруг Каховской ГЭС.

В то же время Кислица извинился перед коллегами дипломатами, что им приходится слушать представителя России.

"Я рад то, что месяцы, не годы наших усилий убрать Россию из Совета Безопасности приносят свои плоды, по крайней мере сегодня посол покинул сейчас совет, но наступит день, когда России не будет и вовсе в Совбезе", - сказал Кислица.

Представитель Украины при ООН заявил, что Россия планирует взорвать Каховскую ГЭС.

"Мы имеем информацию, согласно которой РФ готовит широкомасштабную катастрофу на юге Украины… Если российские террористы взорвут Каховскую ГЭС, более 80 населенных пунктов, включая Херсон, сотни тысяч людей окажутся в зоне быстрого затопления. Такая атака оставит ЗАЭС без воды для охлаждения", - заявил он.

Кислица отметил, что все атаки России по энергетической инфраструктуре являются террористическим актом и призвал членов Совбеза действовать превентивно.

"Сейчас необходимо действовать срочно, чтобы у России не было шанса совершить еще один акт террора", - сказал он.

Кислица призвал Совбез ООН установить на Каховской ГЭС международную миссию по наблюдению и вернуть украинский персонал с последующим разминированием плотины.

Постпред Украины также обратил внимание на принудительную депортацию украинцев Россией.

Напомним, по данным украинской разведки, россияне заминировали Каховскую ГЭС еще в апреле, а сейчас устанавливают взрывчатку на опорах и шлюзах.

Как считают западные аналитики, россияне пытаются создать информационные условия для того, чтобы взорвать дамбу и обвинить в этом Украину.

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