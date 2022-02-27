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Настал этот момент. Германия заявила о "развороте на 180 градусов" по поставкам оружия Украине

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила об отказе Берлина от своей позиции относительно непоставки оружия Украине. По ее словам, Германия решила развернуться на 180 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Бербок в Бундестаге.

Несколько недель назад Бербок заявила, что

Бундестаге, обвинив Россию в том, что она обманула Запад заявлениям о нежелании войны с Украиной.

Она отметила, что Германия не может

Напомним, вчера немецкие СМИ узнали, что Германия решила разблокировать поставки оружия Украине.

А сегодня Германия решила закрыть свое небо для российских самолетов.

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