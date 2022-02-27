Настав цей момент. Німеччина заявила про "розворот на 180 градусів" щодо поставок зброї Україні

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про відмову Берліну від своєї позиції щодо непостачання зброї Україні. За її словами, Німеччина вирішила розвернутися на 180 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Бербок в Бундестазі.
Декілька тижнів тому Бербок заявила, що
Бундестазі, звинувативши Росію в тому, що вона обдурила Захід заявами про небажання війни з Україною.
Вона зазначила, що Німеччина не може
Нагадаємо, вчора німецькі ЗМІ дізналися, що Німеччина вирішила розблокувати поставки зброї Україні.
А сьогодні Німеччина вирішила закрити своє небо для російських літаків.