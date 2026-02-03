"Насправді це жахлива історія": Трамп пояснив свою причетність до нових файлів Епштейна

"Я не маю до цього жодного стосунку. Я не маю нічого спільного з Джеффрі Епштейном", - сказав Трамп.

Президент США також натякнув, що Міністерство юстиції, яке оприлюднило чергову порцію файлів Епштейна, мало б заянятись чимось іншим, аніж приписувати його персону до цієї справи.

"Насправді, якщо подивитися на Міністерство юстиції США, вони оголосили, що оприлюднили три мільйони сторінок документів. Це, мовляв, усе, чим вони мали займатися. І, відверто кажучи, я вважаю, що Мін’юсту варто просто сказати: у нас є інші справи, якими потрібно займатися, адже вся ця історія - я маю на увазі, окрім Білла Клінтона, Білла Ґейтса та багатьох інших людей, щодо яких виникає чимало запитань, - не має жодного стосунку до мене", - заявив Трамп.

Глава Білого дому підкреслив, що Мінюст також нібито з’ясував - Епштейн разом із письменником Майклом Вульфом змовлялися проти нього.

"Більше того, ситуація виявилася навіть цікавішою, адже вони з’ясували, що Джеффрі Епштейн разом із цим огидним письменником на ім’я Майкл Волф нібито змовлялися проти Дональда Трампа, щоб він програв вибори. Тобто Епштейн, за їхніми словами, співпрацював із письменником, аби я програв вибори. І це вже саме по собі свідчить, що я не мав жодних справ із цією людиною", - наголосив американський лідер.

Трамп сказав врешті, що загалом "це жахлива історія" і на неї марнується багато часу.

"Коли Епштейн був живий, приблизно десять років тому, це нікого особливо не цікавило. А тепер ця тема фактично б’є по них самих, оскільки Білл Клінтон є дуже важливою фігурою в цій історії", - додав президент США.