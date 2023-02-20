Наслідки війни в Україні будуть системними для усього світу, - Подоляк

Війна Росії та України не є локальним конфліктом, оскільки наслідки будуть системними для усього світу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Війна в Україні є глобальним конфліктом, оскільки зачіпає глобальну продовольчу та ядерну безпеку, загальні принципи міжнародного права та важливість покарання за найгірші злочини проти людства. Отже, наслідки війни будуть системними для світу в цілому. Або/або", - пише Михайло Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами президента України Володимира Зеленського російські окупанти вже не можуть просунутися далеко у своєму новому наступі, оскільки вони вже не такі сильні, як раніше.

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