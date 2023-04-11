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Росія гальмує повернення полонених "азовців", - Координаційний штаб

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Вівторок 11 квітня 2023 15:42
Росія гальмує повернення полонених "азовців", - Координаційний штаб Фото: Росія гальмує повернення полонених "азовців" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російська сторона гальмує повернення військовополонених "азовців".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Координаційниого штабу з питань поводження з військовополоненими.

Під час зустрічі з родинами військовослужбовців Національної гвардії Окремого загону спеціального призначення "Азов" представник Координаційниого штабу з питань поводження з військовополоненими заявив, що російська сторона гальмує повернення "азовців".

"Ми можемо хоч щодня вимагати повернення, але це нічого не змінить", - зазначив він.

Учасники зустрічі порушили питання підтверджень полону російською стороною. Представник "Азову" повідомив, що не всі виходили з Азовсталі під наглядом міжнародних організацій. 16 і 17 травня 2022 року. Захисники евакуйовувалися без представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, але на виході всі їхні прізвища записували й переліки передали в НГУ. 18-20 травня спостерігачі МКЧХ анкетували тих, хто залишав укріплення заводу,.

"Додаткова інформація у нас від тих, кого вдалося звільнити з полону. Для нас важливо знати, де наші хлопці, і ми вимагаємо їхнього звільнення. Вид обліку не має значення, бо Росія не веде з нами жодного листування. Тобто ми не можемо написати у РФ: ану підтвердіть нам негайно того і того. Ворог не реагує навіть на запити міжнародних організацій", - наголосив представник штабу.

Нагадаємо, 10 квітня Україна повернула з російського полону ще 100 військовослужбовців. Серед яких захисники Маріуполя, "Азовсталі" та Гостомеля.

Також раніше ми писали, що Україна з початку повномасштабної війни з Росією повернула з ворожого полону понад 2 тисячі захисників.

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