Последствия войны. Названо количество пропавших без вести украинских военных

В Украине считаются пропавшими без вести более 7 тысяч военнослужащих. Такие данные приводятся на апрель 2023 года.

Об этом заявил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Цифра такая действительно есть, она чуть больше семи тысяч. Мы рассчитываем на то, что те люди, которых мы разыскиваем как без вести пропавших, они все же пленены", - заявил он.

Котенко добавил, что около 65% пропавших без вести согласно статистике живы и находятся в плену.

Напомним, 16 апреля Украина вернула из российского плена 130 человек.

При этом 10 апреля Украина вернула из российского плена 100 военных, среди которых защитники Мариуполя, "Азовстали" и Гостомеля.

В то же время в Координационном центре заявили о затягивании Россией процесса возвращения пленных "азовцев".

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