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Наслідки удару по Київській ГЕС з'ясовують, але загрози прориву немає, - "Укргідроенерго"

Середа 28 серпня 2024 14:24
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Наслідки удару по Київській ГЕС з'ясовують, але загрози прориву немає, - "Укргідроенерго" Ілюстративне зображення (uhe.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Наслідки ворожого удару по греблі Київської гідроелектростанції наразі з'ясовуються. Загрози підтоплення, чи прориву немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "Укргідроенерго" Ігоря Сироту в ефірі телемарафону.

За словами Сироти, сьогодні продовжується розбір завалів після ракетного удару. Поки що оцінити всі технічні наслідки не вдається. Зокрема незрозуміло скільки часу знадобиться для відновлення.

"Але я хочу сказати точно, що на сьогодні загрози підтопленню чи прориву дамби для Київської ГЕС немає. Станція буде пропускати цю воду, яка є. Якусь частину через агрегат, а якусь, якщо потрібно, будуть піднімати затвори. Станція працює в тому режимі, в якому вона може сьогодні працювати. Наслідки ракетного удару, я думаю, що до кінця тижня ми з'ясуємо", - додав він.

Зокрема Сирота відзначив, що внаслідок обстрілу працівники станції не постраждали, оскільки перебували на той момент в укриттях.

Обстріл Київської ГЕС

Нещодавно речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова стверджувала, що Україна планує нібито зруйнувати дамби Київської ГЕС і Канівського водосховища, щоб звинуватити російських окупантів і отримати додаткову підтримку від Заходу.

26 серпня, під час масованого обстрілу з боку російських терористів, Київська ГЕС стала однією з цілей атаки. Пізніше Андрій Коваленко, керівник "Центру протидії дезінформації", заявив, що загрози для станції немає. За його словами, станцію неможливо знищити ракетами, і порівнювати її з Каховською ГЕС не варто.

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Київська ГЕС
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