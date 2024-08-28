Наслідки удару по Київській ГЕС з'ясовують, але загрози прориву немає, - "Укргідроенерго"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "Укргідроенерго" Ігоря Сироту в ефірі телемарафону.

За словами Сироти, сьогодні продовжується розбір завалів після ракетного удару. Поки що оцінити всі технічні наслідки не вдається. Зокрема незрозуміло скільки часу знадобиться для відновлення.

"Але я хочу сказати точно, що на сьогодні загрози підтопленню чи прориву дамби для Київської ГЕС немає. Станція буде пропускати цю воду, яка є. Якусь частину через агрегат, а якусь, якщо потрібно, будуть піднімати затвори. Станція працює в тому режимі, в якому вона може сьогодні працювати. Наслідки ракетного удару, я думаю, що до кінця тижня ми з'ясуємо", - додав він.

Зокрема Сирота відзначив, що внаслідок обстрілу працівники станції не постраждали, оскільки перебували на той момент в укриттях.

Обстріл Київської ГЕС

Нещодавно речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова стверджувала, що Україна планує нібито зруйнувати дамби Київської ГЕС і Канівського водосховища, щоб звинуватити російських окупантів і отримати додаткову підтримку від Заходу.

26 серпня, під час масованого обстрілу з боку російських терористів, Київська ГЕС стала однією з цілей атаки. Пізніше Андрій Коваленко, керівник "Центру протидії дезінформації", заявив, що загрози для станції немає. За його словами, станцію неможливо знищити ракетами, і порівнювати її з Каховською ГЕС не варто.