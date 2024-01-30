Наслідки припинення допомоги Україні з боку США вже зараз можна побачити на полі бою, - Блінкен

Очільник Державного департаменту США попередив, що в разі неухвалення Конгресом рішення про виділення фінансування для допомоги Україні можуть постраждати досягнення українців та всі міжнарожні зусилля, які були спрямовані проти РФ.

"В разі відсутності цього додаткового фінансування ми надішлемо важливий та хибний меседж усім нашим противникам про те, що ми несерйозно ставимося до захисту свободи й захисту демократії. Наслідки припинення допомоги Україні з боку США вже зараз можна побачити на полі бою", - сказав Блінкен.

Він також додав, що попри суперечок навколо законопроєкту у Конгресі США зберігається двопартійна підтримка України та висловив сподівання, що законодавці незабаром досягнуть консенсусу.

Проблеми із допомогою США для України

У жовтні 2023 року президент США Джо Байден подав у Конгрес законопроєкт на виділення 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю та Україні, а також союзникам в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонувалося виділити Києву.

Однак у грудні Сенат заблокував початок дебатів стосовно цього законопроєкту. Причиною стали вимоги республіканців додати туди жорсткіший комплекс заходів щодо захисту південного кордону США з Мексикою.

Як повідомляє The Guardian, вже зараз Конгрес погодив текст угоди щодо кордону США з Мексикою, від ухвалення якого буде залежати поновлення фінансування військової допомоги Україні. Текст документа планується оприлюднити найближчими днями.