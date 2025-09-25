Наслідки обстрілу Кіровоградщини: частина регіону залишилася без електрики

У ніч на 25 вересня росіяни атакували дронами обʼєкти інфраструктури на Кіровоградщині. Через вибухи частково відключено електропостачання у трьох населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича в Telegram .

Тривогу на Кіровоградщині оголошували двічі. О 23:05 тривогу Повітряні сили попередили про небезпеку Новоукраїнський район, а о 23:17 - всю область. О 2:42 пролунав відбій.

О 4:24 оголосили повітряну тривогу повторно в Олександрійському районі. О 5:16 пролунав відбій.

Ворог намагався дронами пошкодити об’єкти критичної інфраструктури.

"Цієї ночі - чергова ворожа дронова атака. Цілили по обʼєкту інфраструктури. Зафіксовано пошкодження кількох житлових будинків. Від електропостачання частково відключені 3 населені пункти", - написав начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

За словами посадовця, через вибухи та удари дронів частково відключено електропостачання у трьох населених пунктах. Райкович зазначив, що місцеві енергетики та аварійні служби вже працюють над відновленням постачання, аби мінімізувати незручності для населення.

Найважливіше - обійшлося без постраждалих. Усіх мешканців закликали зберігати спокій і дотримуватися рекомендацій служб цивільного захисту.

Крім того, на місцях подій працюють рятувальники та поліція, проводяться обстеження пошкоджених будинків, а також оцінка масштабів руйнувань.