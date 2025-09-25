Последствия обстрела Кировоградщины: часть региона осталась без электричества

В ночь на 25 сентября россияне атаковали дронами объекты инфраструктуры в Кировоградской области. Из-за взрывов частично отключено электроснабжение в трех населенных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Кировоградской ОГА Андрея Райковича в Telegram .

Тревогу на Кировоградщине объявляли дважды. В 23:05 тревогу Воздушные силы предупредили об опасности Новоукраинский район, а в 23:17 - всю область. В 2:42 прозвучал отбой.

В 4:24 объявили воздушную тревогу повторно в Александрийском районе. В 5:16 прозвучал отбой.

Враг пытался дронами повредить объекты критической инфраструктуры.

"Этой ночью - очередная вражеская дроновая атака. Целились по объекту инфраструктуры. Зафиксировано повреждение нескольких жилых домов. От электроснабжения частично отключены 3 населенных пункта", - написал начальник Кировоградской ОГА Андрей Райкович.

По словам чиновника, из-за взрывов и ударов дронов частично отключено электроснабжение в трех населенных пунктах. Райкович отметил, что местные энергетики и аварийные службы уже работают над восстановлением поставок, чтобы минимизировать неудобства для населения.

Самое важное - обошлось без пострадавших. Всех жителей призвали сохранять спокойствие и придерживаться рекомендаций служб гражданской защиты.

Кроме того, на местах событий работают спасатели и полиция, проводятся обследования поврежденных домов, а также оценка масштабов разрушений.