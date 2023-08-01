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Наслідки обстрілів та фронт. Зеленський провів нараду з силовиками і військовими

Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський зранку 1 серпня заслухав доповіді силовиків та військових. Серед тем - наслідки ворожих обстрілів та ситуація на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави в Telegram.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів президенту про атаки на прикордонні області та обстріл Харкова, який окупанти цієї ночі атакували 5 дронами-камікадзе.

Також очільник Служби безпеки України генерал Василь Малюк доповів про завершення робіт з усунення наслідків обстрілу Кривого Рогу, Херсона.

"Заслухав Головкома Залужного щодо ситуації на фронті. Також доповіли командувачі Сирський і Тарнавський. Деталі застосування ППО - командувач Олещук", - зазначив глава держави.

Зеленський додав, що також була закрита доповідь начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.

Нічний обстріл Харкова

Цієї ночі російські окупанти атакували Харків дронами-камікадзе іранського виробництва. Зафіксовані влучання у двох районах міста.

У Салтівському районі російський дрон влучив у будівлю гуртожитку професійно-технічного училища. Зруйновано 2 та 3 поверхи, виникла пожежа. На щастя, на момент атаки у будівлі не було людей.

Також окупанти вдарили по спортивному об'єкту в Шевченківському районі. Внаслідок атаки частково пошкоджено двоповерхову будівлю, постраждав охоронець.

Ракетний удар по Кривому Рогу

Вчора, 31 липня, російська армія вдарила ракетами по Кривому Рогу, одна з яких влучила у багатоповерховий будинок. Станом на ранок 1 серпня відомо про понад 80 постраждалих, серед яких 7 дітей, та шістьох загиблих.

Детальніше про трагедію у Кривому Розі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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