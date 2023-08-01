Последствия обстрелов и фронт. Зеленский провел совещание с силовиками и военными

Министр внутренних дел Игорь Клименко доложил президенту об атаках на приграничные области и обстреле Харькова, который оккупанты этой ночью атаковали 5 дронами-камикадзе.

Также глава Службы безопасности Украины генерал Василий Малюк доложил о завершении работ по устранению последствий обстрелов Кривого Рога, Херсона.

"Заслушал Главкома Залужного по поводу ситуации на фронте. Также доложили командующие Сырский и Тарнавский. Детали применения ПВО - командующий Олещук", - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что также был закрытый доклад начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.

Ночной обстрел Харькова

Этой ночью российские оккупанты атаковали Харьков дронами-камикадзе иранского производства. Зафиксированы попадания в двух районах города.

В Салтовском районе российский дрон попал в здание общежития профессионально-технического училища. Разрушены 2 и 3 этаж, произощел пожар. К счастью, к моменту атаки в здании не было людей.

Также оккупанты ударили по спортивному объекту в Шевченковском районе. В результате атаки частично повреждено двухэтажное здание, пострадал охранник.

Ракетный удар по Кривому Рогу

Вчера, 31 июля, российская армия ударила ракетами по Кривому Рогу, одна из которых попала в многоэтажный дом. По состоянию на утро 1 августа известно более 80 пострадавших, среди которых 7 детей, и шестерых погибших.

Подробнее о трагедии в Кривом Роге - читайте в материале РБК-Украина.

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