Наслідки нічного обстрілу Києва: що відомо

Станом на 3:20 Кличко повідомив про падіння уламків в Дніпровському та Деснянському районах столиці - служби прямують на місце. В обох районах є падіння на проїзжі частини доріг.

"На одній з вулиць Деснянського району горить автівка", - написав Кличко.

Про аналогічне НП в Дніпровському районі повідомила і Київська міська військова адміністрація. А в Деснянському, за попередньою інформацією, уламки пошкодили поліклініку.

"Без займання. Також уламками пошкодило прилеглий будинок - вибухом вибило вікна. Пожежі немає. За інформацією, яка уточнюється, в Деснянському районі вже 3 загиблих та 4 особи отримали травми. Дані оновлюються та уточнюються", - повідомили в КМВА.

Кличко уточнив, що двоє з загиблих - діти. Загалом в Деснянському та Дніпровському районах медики госпіталізували 5 постраждалих

Фото наслідків

Обстріл Києва 1 червня

В ніч на 1 червня в Україні знову оголосили повітряну тривогу. Про небезпеку повідомляли в восьми областях та Києві.

Невдовзі в столиці пролунало щонайменше п'ять вибухів - місцева влада повідомляла про роботу ППО.

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