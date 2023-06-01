Наслідки нічного обстрілу Києва: що відомо

В ніч на 1 червня РФ знову обстріляла Київ, повідомляється про роботу ППО та падіння уламків ворожих цілей в декількох районах столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та мера Києва Віталія Кличка.
Станом на 3:20 Кличко повідомив про падіння уламків в Дніпровському та Деснянському районах столиці - служби прямують на місце. В обох районах є падіння на проїзжі частини доріг.
"На одній з вулиць Деснянського району горить автівка", - написав Кличко.
Про аналогічне НП в Дніпровському районі повідомила і Київська міська військова адміністрація. А в Деснянському, за попередньою інформацією, уламки пошкодили поліклініку.
"Без займання. Також уламками пошкодило прилеглий будинок - вибухом вибило вікна. Пожежі немає. За інформацією, яка уточнюється, в Деснянському районі вже 3 загиблих та 4 особи отримали травми. Дані оновлюються та уточнюються", - повідомили в КМВА.
Кличко уточнив, що двоє з загиблих - діти. Загалом в Деснянському та Дніпровському районах медики госпіталізували 5 постраждалих
В ніч на 1 червня в Україні знову оголосили повітряну тривогу. Про небезпеку повідомляли в восьми областях та Києві.
Невдовзі в столиці пролунало щонайменше п'ять вибухів - місцева влада повідомляла про роботу ППО.
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