UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Наслідки нічного обстрілу Києва: що відомо

Фото: наслідки обстрілу Києва (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 1 червня РФ знову обстріляла Київ, повідомляється про роботу ППО та падіння уламків ворожих цілей в декількох районах столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та мера Києва Віталія Кличка.

Станом на 3:20 Кличко повідомив про падіння уламків в Дніпровському та Деснянському районах столиці - служби прямують на місце. В обох районах є падіння на проїзжі частини доріг.

"На одній з вулиць Деснянського району горить автівка", - написав Кличко.

Про аналогічне НП в Дніпровському районі повідомила і Київська міська військова адміністрація. А в Деснянському, за попередньою інформацією, уламки пошкодили поліклініку.

"Без займання. Також уламками пошкодило прилеглий будинок - вибухом вибило вікна. Пожежі немає. За інформацією, яка уточнюється, в Деснянському районі вже 3 загиблих та 4 особи отримали травми. Дані оновлюються та уточнюються", - повідомили в КМВА.

Кличко уточнив, що двоє з загиблих - діти. Загалом в Деснянському та Дніпровському районах медики госпіталізували 5 постраждалих

Фото наслідків

Обстріл Києва 1 червня

В ніч на 1 червня в Україні знову оголосили повітряну тривогу. Про небезпеку повідомляли в восьми областях та Києві.

Невдовзі в столиці пролунало щонайменше п'ять вибухів - місцева влада повідомляла про роботу ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київвибухи