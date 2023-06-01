Последствия ночных обстрелов Киева: что известно

По состоянию на 3:20 Кличко сообщил о падении обломков в Днепровском и Деснянском районах столицы – службы направляются на место. В обоих районах есть падение на проезжей части дорог.

"На одной из улиц Деснянского района горит автомобиль", - написал Кличко.

Об аналогичном ЧП в Днепровском районе сообщила и Киевская городская военная администрация. В 4:10 Кличко сообщил о ликвидации возгораний в обоих районах.

А в Деснянском, по предварительной информации, обломки повредили поликлинику.

"Без возгорания. Также обломками повредило близлежащий дом - взрывом выбило окна. Пожара нет. По уточняемой информации, в Деснянском районе уже 3 погибших и 4 человека получили травмы. Данные обновляются и уточняются", - сообщили в КГВА.

Кличко уточнил, что двое из погибших - дети возрастом 5-6 и 12-13 лет. Всего в Деснянском и Днепровском районах медики госпитализировали 9 пострадавших.

"Раненых в Днепровском и Деснянском районах, по данным медиков, сейчас 14 человек. 9 госпитализировали. Пятеро получили помощь на месте", добавил Кличко.

Фото последствий

Обстрел Киева 1 июня

В ночь на 1 июня в Украине снова объявили воздушную тревогу. Об опасности сообщалось в восьми областях и Киеве.

Вскоре в столице прогремели по меньшей мере пять взрывов - местные власти сообщали о работе ПВО.

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