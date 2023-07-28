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Наслідки неконтрольованих процесів. У Зеленського відреагували на події в Таганрозі

Фото: радник керівника ОП Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Вибухи в російському Таганрозі, що пролунали 28 липня, - це наслідки неконтрольованих процесів розпаду систем управління різних рівнів Росії.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

"Усе, що відбувається в Росії, включно з Таганрогом, є безумовним наслідком масштабної війни, затіяної Росією, неконтрольованих процесів розпаду систем управління різних рівнів та внутрішніх протестів, що наростають", - заявив він.

За словами Подоляка, потрібні розслідування, щоб встановити безпосередні причини вибухів.

"Однак "причини та наслідки" очевидні: некомпетентність, зловмисність і безвідповідальність "еліти Путіна"…", - зазначив він.

Вибух в Таганрозі

28 липня у центрі Таганрога стався сильний вибух поблизу кафе. Через вибух постраждали близько 15 людей. РосЗМІ повідомляли, що місце можливого прильоту ракети знаходиться приблизно за 10 км від авіабази.

При цьому в Міноборони Росії вже встигли звинуватити у вибуху Україну.

Після цього серія вибухів пролунала в Азовському районі Ростовської області. Губернатор заявив про нібито збиття ракети.

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Російська ФедераціяВійна Росії проти УкраїниМихайло Подоляк