Наслідки неконтрольованих процесів. У Зеленського відреагували на події в Таганрозі

"Усе, що відбувається в Росії, включно з Таганрогом, є безумовним наслідком масштабної війни, затіяної Росією, неконтрольованих процесів розпаду систем управління різних рівнів та внутрішніх протестів, що наростають", - заявив він.

За словами Подоляка, потрібні розслідування, щоб встановити безпосередні причини вибухів.

"Однак "причини та наслідки" очевидні: некомпетентність, зловмисність і безвідповідальність "еліти Путіна"…", - зазначив він.

Вибух в Таганрозі

28 липня у центрі Таганрога стався сильний вибух поблизу кафе. Через вибух постраждали близько 15 людей. РосЗМІ повідомляли, що місце можливого прильоту ракети знаходиться приблизно за 10 км від авіабази.

При цьому в Міноборони Росії вже встигли звинуватити у вибуху Україну.

Після цього серія вибухів пролунала в Азовському районі Ростовської області. Губернатор заявив про нібито збиття ракети.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.