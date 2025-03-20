Наслідки можуть бути катастрофічними: єврокомісар про торговельну війну США з ЄС

Глобальна торговельна війна між США та ЄС може спричинити дуже негативні наслідки. Євросоюз не хоче підвищення мит, але готовий відповісти на дії Дональда Трампа пропорційно та твердо.

Про це заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс на брифінгу в Києві, повідомляє кореспондент РБК-Україна .

"Ми вважаємо, що така ескалація торговельних суперечок не відповідає інтересам жодної зі сторін - ні європейської економіки, ні самої економіки США", - сказав він у відповідь на питання РБК-Україна про те, наскільки небезпечною може бути глобальна торговельна війна між США та ЄС.

Домбровскіс повідомив, що за оцінками Міжнародного валютного фонду, якщо станеться подібна глобальна економічна фрагментація і торгівля зосередиться в окремих блоках, це може призвести до середньострокового зниження світового ВВП на 7%.

"Це можна порівняти з тим, ніби з карти світу зникли економіки Німеччини та Франції разом узяті. Тобто такий сценарій може мати значний негативний вплив", - сказав він.

Відповідь ЄС

Відповідаючи на питання РБК-Україна про те, наскільки ЄС єдиний у своїй готовності відповісти США на погрози введення величезних мит на європейські товари, Домбровскіс сказав:

"З боку ЄС ми прихильні до багатосторонньої торговельної системи, заснованої на правилах, і працюємо над тим, щоб запобігти ескалації торговельної напруги. Водночас США вже запровадили мита на європейську сталь та алюміній, і ми чітко заявили, що ЄС відповідатиме пропорційно".

За його словами, перший пакет контрзаходів ЄС набуде чинності вже 1 квітня, а наступний пакет готується на середину квітня.

"Це сигнал американській владі: якщо буде подальша ескалація мит проти ЄС, то Євросоюз відповідатиме пропорційно, але твердо", - додав він.