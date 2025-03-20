Последствия могут быть катастрофическими: еврокомиссар о торговой войне США с ЕС

Глобальная торговая война между США и ЕС может повлечь очень негативные последствия. Евросоюз не хочет повышения пошлин, но готов ответить на действия Дональда Трампа пропорционально и твердо.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис на брифинге в Киеве, сообщает корреспондент РБК-Украина .

"Мы считаем, что такая эскалация торговых споров не отвечает интересам ни одной из сторон - ни европейской экономики, ни самой экономики США", - сказал он в ответ на вопрос РБК-Украина о том, насколько опасной может быть глобальная торговая война между США и ЕС.

Домбровскис сообщил, что по оценкам Международного валютного фонда, если произойдет подобная глобальная экономическая фрагментация и торговля сосредоточится в отдельных блоках, это может привести к среднесрочному снижению мирового ВВП на 7%.

"Это можно сравнить с тем, будто с карты мира исчезли экономики Германии и Франции вместе взятые. То есть такой сценарий может иметь значительное негативное влияние", - сказал он.

Ответ ЕС

Отвечая на вопрос РБК-Украина о том, насколько ЕС един в своей готовности ответить США на угрозы введения огромных пошлин на европейские товары, Домбровскис сказал:

"Со стороны ЕС мы привержены многосторонней торговой системе, основанной на правилах, и работаем над тем, чтобы предотвратить эскалацию торгового напряжения. В то же время США уже ввели пошлины на европейскую сталь и алюминий, и мы четко заявили, что ЕС будет отвечать пропорционально".

По его словам, первый пакет контрмер ЕС вступит в силу уже 1 апреля, а следующий пакет готовится на середину апреля.

"Это сигнал американским властям: если будет дальнейшая эскалация пошлин против ЕС, то Евросоюз будет отвечать пропорционально, но твердо", - добавил он.