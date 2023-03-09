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Наслідки масованої атаки України: вимкнення світла продовжаться в трьох областях

Фото: відключення світла триватимуть у трьох областях 9 березня після масованого обстрілу України (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Внаслідок атаки України вночі, 9 березня, є пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури. Тому відключення світла введені в трьох областях та продовжаться навіть після припинення превентивного відключення електрики через обстріл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Обмеження будуть застосовані у Житомирській, Харківській та Одеській областях", - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" додають, що ремонтні бригади вже виїхали для усунення наслідків обстрілів та відновлення живлення.

"Триває відновлення роботи енергосистеми, електропостачання поступово відновлюється", - зазначили в компанії, додавши, що масований обстріл України виявився 15-ю масованою ракетною атакою росіян на енергетичну інфраструктуру, тому для зменшення ризиків були превентивно застосовані обмеження у всіх регіонах.

Як повідомлялось, в четвер, 9 березня, у якості превентивного заходу в трьох областях застосували екстренні відключення світла.

Нагадаємо, внаслідок російських ракетних обстрілів у ніч на 9 березня відключилась остання лінія зв'язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою.

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вимкнення світлаенергетики