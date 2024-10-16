Наслідки катастрофічні. Як війна РФ проти України вплинула на екологію

Війна, розв'язана РФ проти України, призводить не лише до численних людських жертв, економічних і соціальних втрат, але й завдає нищівної шкоди екології всієї країни.
РБК-Україна розповідає, як саме війна шкодить довкіллю та чи можна якось цьому зарадити.
Довкілля під час бойових дій стає "невидимою жертвою", адже зараз деякі наслідки ми можемо й не відчувати. Проте вони стануть помітними впродовж наступних років.
Згідно з даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, від початку повномасштабного вторгнення РФ було зареєстровано щонайменше 5531 випадок негативного впливу на навколишнє середовище:
Загальна сума збитків оцінюється при цьому у 2,562 трильйона гривень.
Наприклад, знищення лісів:
Відомо, що військові дії на території України вже призвели до забруднення понад 5 млн гектарів сільськогосподарських земель, що безпосередньо впливає на продовольчу безпеку країни.
Руйнування інфраструктури, наприклад очисних споруд і водопроводів, спричиняє витоки у водойми токсичних речовин:
Крім того, війна вже спричинила додаткові викиди в атмосферу 175 млн тонн вуглецю.
Тим часом відомо, що значні викиди парникових газів, які супроводжують військові дії, спричиняють довготривалі зміни у кліматичній ситуації.
Отже, екологічні злочини країни-агресора вже зараз негативно впливають на всі сфери життя українців.
Не менш важливим є і те, що екологічні злочини Росії впливають на дотримання базових прав людини.
Наприклад забруднення води й повітря порушує право на безпечне довкілля, впливаючи на здоров'я населення. А техногенні катастрофи (такі як затоплення через підрив Каховської ГЕС) призводять до втрати людьми житла та засобів для існування.
З огляду на масштаби екологічних злочинів РФ, діяти необхідно вже сьогодні. Саме тому Україна та міжнародна спільнота повинні продовжувати:
Так, нині ведеться робота зі звернення до міжнародних судів та ініціювання включення екоциду до Римського статуту - як одного з основних міжнародних злочинів.
Насамкінець зазначимо, що зробити свій внесок і допомогти довкіллю кожен із нас може вже зараз - повідомляючи про випадки шкоди довкіллю за допомогою спеціалізованих ресурсів:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що екологічна складова є однією з головних умов відбудови України.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: офіційний ресурс Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України "ЕкоЗагроза", дворічний звіт Управління Верховного комісара ООН з прав людини "Захист цивільних осіб: вплив бойових дій на цивільних з 24 лютого 2022 року", Міністерство внутрішніх справ України.
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