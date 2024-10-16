Наслідки катастрофічні. Як війна РФ проти України вплинула на екологію

Як війна шкодить довкіллю

Довкілля під час бойових дій стає "невидимою жертвою", адже зараз деякі наслідки ми можемо й не відчувати. Проте вони стануть помітними впродовж наступних років.

Згідно з даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, від початку повномасштабного вторгнення РФ було зареєстровано щонайменше 5531 випадок негативного впливу на навколишнє середовище:

знищення лісів

знищення водних ресурсів

забруднення ґрунтів і сільськогосподарських земель важкими металами та іншими токсичними речовинами (внаслідок вибухів, розливу хімікатів і т.ін.)

забруднення водних ресурсів токсичними речовинами

забруднення атмосферного повітря тощо

Загальна сума збитків оцінюється при цьому у 2,562 трильйона гривень.

Наприклад, знищення лісів:

призводить до зменшення природного поглинання вуглекислого газу

спричиняє ерозію ґрунтів

позбавляє численні види флори та фауни їхнього природного середовища існування (що може викликати незворотну втрату біорізноманіття та вплинути на цілі екосистеми)

Відомо, що військові дії на території України вже призвели до забруднення понад 5 млн гектарів сільськогосподарських земель, що безпосередньо впливає на продовольчу безпеку країни.

Руйнування інфраструктури, наприклад очисних споруд і водопроводів, спричиняє витоки у водойми токсичних речовин:

погіршуючи якість води

ускладнюючи доступ до питної води (без доступу до чистої води в результаті російської агресії залишились близько 5 млн українців)

загрожуючи здоров'ю людей

загрожуючи флорі та фауні

Крім того, війна вже спричинила додаткові викиди в атмосферу 175 млн тонн вуглецю.

Тим часом відомо, що значні викиди парникових газів, які супроводжують військові дії, спричиняють довготривалі зміни у кліматичній ситуації.

Отже, екологічні злочини країни-агресора вже зараз негативно впливають на всі сфери життя українців.

Вплив екологічних злочинів РФ на права людей

Не менш важливим є і те, що екологічні злочини Росії впливають на дотримання базових прав людини.

Наприклад забруднення води й повітря порушує право на безпечне довкілля, впливаючи на здоров'я населення. А техногенні катастрофи (такі як затоплення через підрив Каховської ГЕС) призводять до втрати людьми житла та засобів для існування.

З огляду на масштаби екологічних злочинів РФ, діяти необхідно вже сьогодні. Саме тому Україна та міжнародна спільнота повинні продовжувати:

документувати всі випадки екологічних злочинів

працювати над притягненням агресора до відповідальності

Так, нині ведеться робота зі звернення до міжнародних судів та ініціювання включення екоциду до Римського статуту - як одного з основних міжнародних злочинів.

Насамкінець зазначимо, що зробити свій внесок і допомогти довкіллю кожен із нас може вже зараз - повідомляючи про випадки шкоди довкіллю за допомогою спеціалізованих ресурсів: