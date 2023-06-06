Зеленський про підрив Каховської ГЕС: найбільша рукотворна екологічна катастрофа в Європі

Росіяни підривом дамби Каховської ГЕС спричинили найбільшу рукотворну екологічна катастрофу в Європі за десятки років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського до учасників саміту "Бухарестської дев’ятки".

"На жаль, уже понад рік Росія контролює і дамбу, і всю Каховську ГЕС. Підірвати її якось ззовні – обстрілами - фізично нереально. Вона була замінована. Замінована саме російськими окупантами й підірвана ними", - повідомив він.

Як зазначив президент, Росія підірвала бомбу масового екологічного ураження. "Це найбільша рукотворна екологічна катастрофа в Європі за десятки років", - додав він.

Наслідки підриву

Зеленський повідомив, що з ночі триває затоплення районів півдня нашої країни. Щонайменше 100 тисяч людей жили в цих районах до російського вторгнення. Принаймні десятки тисяч - досі там.

"80 міст і сіл під водою. І вже почалась евакуація. І це лише первинні наслідки. На жаль, трагедія значно ширша", - наголосив президент.

За словами Зеленського, Каховське водосховище було джерелом питної води для мільйонів людей. Тепер замість водогону - лише підвіз води. "Уявіть: для міст, у яких живуть десятки й сотні тисяч людей", - зазначив він.

Каховське водосховище було джерелом води й для фермерства, для аграрного виробництва. "Колосальні площі тепер без зрошування. І зараз навіть важко визначити, якими будуть наслідки для навколишнього природного середовища", - додав він.

Покарання агресора

Президент заявив, що Україна закликала зібрати Радбез ООН "та дійдемо до всіх, хто здатний притягти Росію до законної та справедливої відповідальності за цей терор".

За словами Зеленського, підживлює російський реваншизм "віра господарів Росії в те, що Європа нібито проявить слабкість".

"Більше жодної слабкості в Європі по відношенню до зла агресії! Більше жодної невизначеності щодо безпекових перспектив у Європі! Кожен наш крок, кожне наше рішення, кожен наш саміт мають посилювати всіх нас у захисті від російського терору. І безперечно, це має забезпечити Вільнюський саміт НАТО", - заявив Зеленський.