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Наслідки бездіяльності Конгресу у питанні допомоги Україні жахливі, - Байден

Вашингтон, Вівторок 27 лютого 2024 20:07
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Наслідки бездіяльності Конгресу у питанні допомоги Україні жахливі, - Байден Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Бездіяльність Конгресу Сполучених Штатів Америки спричинила жахливі наслідки в Україні, оскільки нове фінансування на 60 млрд доларів так і не було проголосовано.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Я думаю, що наслідки бездіяльності (Конгресу - ред.) в Україні щодня стають жахливими. Я розмовляв з деякими з наших партнерів щодо G7, вони дуже стурбовані", - зазначив Байден.

Він також додав, що Конгрес має виділити фінансування для уряду, оскільки припинення його роботи "завдасть значної шкоди економіці".

Допомога Україні від США

Нагадаємо, влада США вже кілька місяців не може схвалити нове фінансування допомоги для України. Це унеможливлює фінансову допомогу, а також постачання зброї.

Декілька тижнів тому Сенат США підтримав законопроект, який передбачає виділення для України понад 60 млрд доларів. Для того щоб кошти направили на допомогу нашій країні, документ має підтримати Палата представників та підписати президент Джо Байден.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що поки що не планує виносити на голосування законопроект. Він хоче, щоб допомогу Україні голосували у прив'язці до фінансування захисту американського кордону від мігрантів.

На тлі відсутності допомоги українським захисникам нещодавно довелося вийти із Авдіївки. За словами президента України Володимира Зеленського, американський лідер Джо Байден розуміє, що це є наслідком ослаблення підтримки нашої країни.

Сьогодні, 27 лютого, президент США Джо Байден збирає лідерів Конгресу, щоб обговорити розгляд допомоги Україні.

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