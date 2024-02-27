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Последствия бездействия Конгресса в вопросе помощи Украине ужасны, - Байден

Вашингтон, Вторник 27 февраля 2024 20:07
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Последствия бездействия Конгресса в вопросе помощи Украине ужасны, - Байден Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бездействие Конгресса Соединенных Штатов Америки привело к ужасным последствиям в Украине, поскольку новое финансирование на 60 млрд долларов так и не было проголосовано.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Я думаю, что последствия бездействия (Конгресса - ред.) в Украине каждый день становятся ужасными. Я разговаривал с некоторыми из наших партнеров по G7, они очень обеспокоены", - отметил Байден.

Он также добавил, что Конгресс должен выделить финансирование для правительства, поскольку прекращение его работы "нанесет значительный ущерб экономике".

Помощь Украине от США

Напомним, власти США уже несколько месяцев не могут одобрить новое финансирование помощи для Украины. Это делает невозможными финансовую помощь, а также поставки оружия.

Несколько недель назад Сенат США поддержал законопроект, который предусматривает выделение для Украины более 60 млрд долларов. Для того, чтобы средства направили на помощь нашей стране, документ должна поддержать Палата представителей и подписать президент Джо Байден.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что пока не планирует выносить на голосование законопроект. Он хочет, чтобы помощь Украине голосовали в привязке с финансированием защиты американской границы от мигрантов.

На фоне отсутствия помощи украинским защитникам недавно пришлось выйти из Авдеевки. По словам президента Украины Владимира Зеленского, американский лидер Джо Байден понимает, что это последствие ослабления поддержки нашей страны.

Сегодня, 27 февраля, президент США Джо Байден собирает лидеров Конгресса, чтобы обсудить рассмотрение помощи Украине.

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