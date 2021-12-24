Наследие налоговой милиции. В БЭБ оставят "маски-шоу": зачем

"Маски-шоу" - это так называемые подразделения физической защиты. Будут ли они существовать в БЭБ? Да, будут, но это подразделения, которые обеспечат безопасность работы работников Бюро экономической безопасности. Где гарантия, что на детектива не будет совершено нападение во время проведения обыска? Нет такой гарантии. Поэтому работники, которые будут обеспечивать безопасность детективов БЭБ, будут присутствовать", - заявил Мельник.

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