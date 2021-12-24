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Спадок податкової міліції. В БЕБ залишать "маски-шоу": навіщо

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П'ятниця 24 грудня 2021 21:05
Спадок податкової міліції. В БЕБ залишать "маски-шоу": навіщо Фото: директор Бюро економічної безпеки Вадим Мельник (facebook.com/V.Melnik.official)
Автор: Сергій Пишкін

Бюро економічної безпеки не планує відмовлятися від "маски-шоу". Це гарантує безпеку детективів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова директора Бюро економічної безпеки Вадима Мельника в інтерв'ю для Української правди.

"Маски-шоу" – це так звані підрозділи фізичного захисту. Чи будуть вони існувати в БЕБ? Так, будуть, але це підрозділи, які забезпечать безпеку роботи працівників Бюро економічної безпеки", - заявив Мельник.

За словами директора БЕБ, ніхто не гарантує безпеку детектива під час його виконання обов'язків, або ж, наприклад, під час проведення обшуку.

"Тому працівники, які забезпечуватимуть безпеку детективів БЕБ, будуть присутні", - додав Мельник.

Відповідно до норми КПК, у разі відсутності загрози нападу - детектив зачитує ухвалу суду й проводить обшук. Інакше, обшук проводять примусово.

"Якщо бізнес не виконує ухвалу суду добровільно – не питання. Ми виконаємо її примусово, коректно проводимо слідчі дії з білим бізнесом", - додав директор БЕБ.

Водночас аби білий бізнес продовжував працювати після слідчих дій - БЕБ працює над алгоритмом вилучення копій документів замість їх оригіналу.

"Оскільки аналітики мають доступ до багатьох баз даних, то будемо брати те, чого немає в цих базах, щоб підприємство не зупинилося. Будемо вилучати не комп’ютерну техніку, а намагатимемося знімати з неї інформацію", - зауважив Мельник.

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