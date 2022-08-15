Насколько Украина готова к самому сложному в истории отопительному сезону: в правительстве дали ответ

Украина на 70% готова к новому отопительному сезону, старт которого запланирован на 15 октября. Дата ориентировочная, ведь все будет зависеть от погодных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, сделанное в эфире национального телемарафона.

Чиновник отметил, что все идет по плану там, где это возможно, в тех громадах, которые не пострадали. У тех, которые пострадали, - начаты работы по восстановлению объектов теплокоммунэнерго, центрального теплоснабжения.

"Мы уже выходим на показатель, близкий к 70% подготовки сетей и систем ЖКХ", - сообщил Чернышов.

Министр также добавил, что Украина накапливает газ, чтобы уверенно проходить самый сложный в истории отопительный сезон.