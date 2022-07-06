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Насколько Николаев близко к линии фронта: ответ Кима

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Николаев, Среда 06 июля 2022 11:46
Насколько Николаев близко к линии фронта: ответ Кима Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (nikvesti.com)
Автор: Мария Кучерявец

Линия фронта от Николаева расположена на разных расстояниях. В среднем это около 30 километров от города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в интервью УП.

"Сейчас линия фронта на разном расстоянии, но примерно 30 километров, что почти уже не позволяет работать вражеской артиллерии", - говорит Ким.

По его словам, власти города сейчас не рассматривают восстановление города.

"Если брать общий тренд, то обсуждается больше освобождение Херсона и направления, как это делать с военной точки зрения. Мы не можем восстанавливать Николаев, пока часть нашей области, а это около 5% населенных пунктов, находится под оккупацией", - объясняет Ким.

Он отметил, сейчас для города приоритет - это боевые действия.

"Поэтому мы физически и юридически не можем начать восстановление. Мы готовимся к восстановлению, собираем все данные, обрабатываем, как это можно сделать, но мы говорим о боевых действиях как приоритете", - подытожил Ким.

Напомним, по словам мэра Николаева Александра Сенкевича, возвращаться в город из-за вражеских обстрелов пока опасно, поэтому власти наоборот рекомендуют жителям покидать город.

Добавим, недавно несколько дней подряд Николаев подвергался массированным ракетным атакам.

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