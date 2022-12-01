ua ru
Чт, 01 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Наскільки зросла ефективність української ППО з початку війни: оцінка аналітиків

Новость на русском →
Четвер 01 грудня 2022 18:17
Наскільки зросла ефективність української ППО з початку війни: оцінка аналітиків Фото: наскільки зросла ефективність української ППО з початку війни (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, ефективність роботи нашої ППО зросла з 12-18% до 50-80%. Такі досягнення можна пояснити отриманим досвідом за 9 місяців війни та більш ефективними комплексами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Перші ракетні обстріли Росії на почату повномасштабного вторгнення стали випробування для наших ППО, для яких головною задачею було "вижити".

"Враховуючи наказ передислокувати українські сили, пошкодження та збій у С2, несподіване зосередження на гомельському напрямку та вимушене зміщення систем, низка українських комплексів були "живі", але не координувалися протягом перших 24 годин", - кажуть у RUSI.

Після дев'яти місяців війни, під час останнього ракетного обстрілу Росії, а саме 23 листопада, окупанти випустили 70 крилатих ракет типів "Калібр", Х-101 та Х-555. Наша ППО збила 51 одиницю, що становить майже 73%.

Порівняння з іншими масованими обстрілами:

  • 10 жовтня було випущено 84 крилаті ракети, збито 45 одиниць, 53,5%;
  • 11 жовтня випущено 28 ракет, збито 20, 71,5 %;
  • 22 жовтня випущено 33 крилаті ракети, збито 18 одиниць, 54,5%;
  • 31 жовтня випущено понад 50 ракет, збито 44 одиниці, понад 80%.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, сьогодні, 1 грудня, Пентагон уклав контракт на закупівлю шести передових зенітно-ракетних систем NASAMS, які будуть поставлені Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПВО Війна в Україні Російська Федерація
NEWS
Операція на Кінбурнській косі та зіткнення під Бахмутом: карти боїв
Операція на Кінбурнській косі та зіткнення під Бахмутом: карти боїв
DAILY
Пункти розлому. Чому команда Зеленського свариться з Кличком та іншими мерами
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Пункти розлому. Чому команда Зеленського свариться з Кличком та іншими мерами