Наскільки зросла ефективність української ППО з початку війни: оцінка аналітиків

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, ефективність роботи нашої ППО зросла з 12-18% до 50-80%. Такі досягнення можна пояснити отриманим досвідом за 9 місяців війни та більш ефективними комплексами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Defense Express .

Перші ракетні обстріли Росії на почату повномасштабного вторгнення стали випробування для наших ППО, для яких головною задачею було "вижити".

"Враховуючи наказ передислокувати українські сили, пошкодження та збій у С2, несподіване зосередження на гомельському напрямку та вимушене зміщення систем, низка українських комплексів були "живі", але не координувалися протягом перших 24 годин", - кажуть у RUSI.

Після дев'яти місяців війни, під час останнього ракетного обстрілу Росії, а саме 23 листопада, окупанти випустили 70 крилатих ракет типів "Калібр", Х-101 та Х-555. Наша ППО збила 51 одиницю, що становить майже 73%.

Порівняння з іншими масованими обстрілами: