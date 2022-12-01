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Насколько возросла эффективность украинской ПВО с начала войны: оценка аналитиков

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Четверг 01 декабря 2022 18:17
Насколько возросла эффективность украинской ПВО с начала войны: оценка аналитиков Фото: насколько возросла эффективность украинской ПВО с начала войны (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины эффективность работы нашей ПВО возросла с 12-18% до 50-80%. Такие достижения можно объяснить полученным опытом за 9 месяцев войны и более эффективными комплексами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Первые ракетные обстрелы России в начале полномасштабного вторжения стали испытания для наших ПВО, для которых главной задачей было "выжить".

"Учитывая приказ передислоцировать украинские силы, повреждения и сбой в С2, неожиданное сосредоточение на гомельском направлении и вынужденное смещение систем, ряд украинских комплексов были "живы", но не координировались в течение первых 24 часов", - говорят в RUSI.

После девяти месяцев войны, во время последнего ракетного обстрела России, а именно 23 ноября, оккупанты выпустили 70 крылатых ракет типов "Калибр", Х-101 и Х-555. Наша ПВО сбила 51 единицу, что составляет почти 73%.

Сравнение с другими массированными обстрелами:

  • 10 октября было выпущено 84 крылатых ракеты, сбито 45 единиц, 53,5%;
  • 11 октября выпущено 28 ракет, сбито 20, 71,5%;
  • 22 октября выпущено 33 крылатых ракеты, сбито 18 единиц, 54,5%;
  • 31 октября выпущено более 50 ракет, сбито 44 единицы, более 80%.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня, 1 декабря, Пентагон заключил контракт на закупку шести передовых зенитно-ракетных систем NASAMS, которые будут поставлены Украине.

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