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Наскільки скоротилася економіка України через вторгнення РФ: відповідь ООН

Фото: економіка України скоротилася на 35% за підсумками 2022 року (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Економіка України за підсумками 2022 року скоротилася більш ніж на 35% через повномасштабне російське вторгнення. Щомісячний дефіцит бюджету країни оцінюється у 5 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ООН "Світовий економічний стан та перспективи, 2023", представлений заступником генсека ООН Лі Цзюньхуа.

"Економіка України скоротилася на більш ніж 35% у 2022 році через масове руйнування інфраструктури, зокрема залізничного та інших сполучень із сусідніми країнами, дорожньої мережі та мостів. Порушено виробничу та торговельну діяльність, є великі втрати робочої сили через міграцію або призову до армії", – йдеться у звіті ООН.

За словами експертів, на економіку також істотно впливають атаки РФ на об'єкти енергетичної інфраструктури, блокування портів та пошкодження металургійних заводів.

Як зазначається, пряме монетарне фінансування Національного банку забезпечило покриття близько третини загальних потреб державних витрат. Це спричинило виснаження валютних резервів, що підштовхнуло Україну до девальвації національної валюти.

На думку економістів ООН, хоча 2023 року Європейський Союз планує виділити 18 млрд євро на економічну підтримку України, цього може бути замало.

"Перспективи української економіки у 2023 та 2024 роках дуже невизначені і залежатимуть від багатьох чинників, зокрема від припинення бойових дій та початку відновлювальних робіт", – наголошують міжнародні економісти.

Раніше ми писали, що окупанти почали закривати шахти на тимчасово окупованих територіях, серед яких і відома шахта імені Олександра Засядька.

Також повідомлялося, що Росія з початку вторгнення зруйнувала в Україні сотні медичних установ, пошкодила близько тисячі.

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