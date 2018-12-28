Насіров приходив у ДФС, але керівником залишається Власов, - прес-служба

Фото: Роман Насіров (РБК-Україна)

Екс-голову фіскальної служби на посаді може поновити тільки Кабмін

Екс-керівник Державної фіскальної служби України Роман Насіров у четвер, 27 грудня, приходив на колишнє місце роботи, однак до виконання обов’язків голови ДФС не ставав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря відомства Наталю Непряхіну у Facebook.

Вона зазначила, що питання поновлення керівника центрального органу виконавчої влади повинно здійснюватися на підставі розпорядження Кабінету міністрів, проект якого вноситься Мінфіном. Тож видання наказу про виконання рішення Окружного адміністративного суду Києва, підписаного самим Романом Насіровим, є неправомірним і керівником ДФС залишається Олександр Власов.

"У разі ухвалення рішення урядом про поновлення Романа Насірова на посаді керівника ДФС, фіскальна служба повинна видати наказ про оголошення розпорядження Кабміну стосовно поновлення Насірова на зазначеній посаді", - уточнила речниця.

Вона додала, що інформація, поширена деякими ЗМІ, про те що Насіров силою захопив свій колишній кабінет, не відповідає дійсності.

"Щоб зняти всі запитання – відповідаємо. Так, Роман Насіров був сьогодні в ДФС. Ні, силою кабінет не захоплював. Керівником ДФС є Олександр Власов, призначений на посаду Кабміном 5 вересня 2018 року", - написала Непряхіна.

Нагадаємо, 11 грудня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва поновив Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби.