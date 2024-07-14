Насилию нет оправданий. Зеленский отреагировал на покушение на Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на покушение на экс-президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
"С ужасом узнал о стрельбе по бывшему президенту США Дональду Трампу во время его предвыборного митинга в Пенсильвании. Такому насилию нет оправданий и не должно быть места где угодно в мире. Насилие никогда не должно побеждать", - написал он.
Зеленский выразил радость из-за того, что Дональд Трамп уже в безопасности и пожелал ему быстрого выздоровления.
"Также выражаю соболезнования близким жертвы этого нападения - участника митинга. Желаю силы всем, кто шокирован этим событием. Желаю Америке выйти из этого сильнее", - отметил он.
Покушение на Трампа
На бывшего президента США Дональда Трампа совершили покушение. Инцидент произошел во время митинга в штате Пенсильвания.
Стрелком оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Он стрелял с крыши с расстояния в около 120 метрах от сцены, с которой выступал Трамп.
На данный момент известно, что Трамп получил легкое огнестрельное ранение. Погиб один из зрителей. Нападавший был застрелен.
Подробнее о случившемся - в материале РБК-Украина.
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