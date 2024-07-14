Насилию нет оправданий. Зеленский отреагировал на покушение на Трампа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

"С ужасом узнал о стрельбе по бывшему президенту США Дональду Трампу во время его предвыборного митинга в Пенсильвании. Такому насилию нет оправданий и не должно быть места где угодно в мире. Насилие никогда не должно побеждать", - написал он.

Зеленский выразил радость из-за того, что Дональд Трамп уже в безопасности и пожелал ему быстрого выздоровления.

"Также выражаю соболезнования близким жертвы этого нападения - участника митинга. Желаю силы всем, кто шокирован этим событием. Желаю Америке выйти из этого сильнее", - отметил он.