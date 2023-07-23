Насильство проти культурної спадщини України. ЮНЕСКО засудило російську атаку на Одесу

"Це обурливе руйнування знаменує собою ескалацію насильства проти культурної спадщини України. Я рішуче засуджую цей напад на культуру і закликаю РФ вжити конструктивних заходів для виконання своїх зобов'язань згідно з міжнародним правом, включно з Гаазькою конвенцією 1954 року про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту та Конвенцією 1972 року про всесвітню спадщину", - заявила Одрі Азулай, генеральний директор ЮНЕСКО.

Найближчими днями ЮНЕСКО направить до Одеси місію для проведення попередньої оцінки збитків.

"Ці напади суперечать нещодавнім заявам російської влади щодо запобіжних заходів, вжитих для збереження об'єктів всесвітньої спадщини на території України, включно з їхніми буферними зонами", - йдеться в повідомленні ЮНЕСКО.

При цьому наголошується, що навмисне руйнування культурних об'єктів може бути прирівняне до воєнного злочину.

Атака на Одесу

У ніч на 23 липня російські загарбники випустили по центру Одеси 19 ракет різних типів. Сили ППО збили дев'ять із них. Це стало наймасовішою атакою на місто з початку повномасштабної війни.

Російські ракети потрапили до історичного центру Одеси. Зокрема, частково було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Детальніше про наслідки російських ракетних ударів по Одесі вночі 23 липня – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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