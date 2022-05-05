Нашли решение проблемы. В Николаеве с понедельника начнет появляться вода
Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что возобновлять водоснабжение в Николаеве планируют начать уже 7-8 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
“Ориентировочно 7-8 мая в Николаеве начнут заполнять водопроводную систему технической водой из реки Южный Буг. Перед подачей воды в краны горожан систему промоют”, - рассказал городской голова.
Также Сенкевич добавил, что вода в домах жителей Николаева начнет появляться уже с 9 по 12 мая. При этом пить ее из крана и готовить из нее еду будет нельзя по очевидным причинам.
Cтоит заметить, что большая часть жителей Николаева осталась без воды из-за постоянных обстрелов военных РФ. По этой же причине коммунальщики не имеют возможности починить поврежденную водопроводную систему.
Ранее мы сообщали, что Кабинет министров выделил из резервного фонда государственного бюджета 56 млн грн на восстановление водоснабжения в городе Николаев. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 3 мая.
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