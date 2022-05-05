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Знайшли вирішення проблеми. У Миколаєві з понеділка почне з'являтися вода

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Миколаїв, Четвер 05 травня 2022 22:25
Знайшли вирішення проблеми. У Миколаєві з понеділка почне з'являтися вода Фото: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що відновлювати водопостачання в Миколаєві планують почати вже 7-8 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

“Орієнтовно 7-8 травня в Миколаєві почнуть заповнювати водопровідну систему технічною водою з річки Південний Буг. Перед подачею води в крани містян систему промиють”, - розповів міський голова.

Також Сєнкевич додав, що вода в домівках жителів Миколаєва почне з’являтися вже з 9 по 12 травня. При цьому пити її з крана та готувати з неї їжу буде не можна з очевидних причин.

Варто зазначити, що більшість жителів Миколаєва залишилися без води через постійні обстріли військових РФ. З цієї ж причини комунальники не мають змоги полагодити пошкоджену водопровідну систему.

Раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів виділив з резервного фонду державного бюджету 56 млн грн на відновлення водопостачання у місті Миколаїв. Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду 3 травня.

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Миколаїв Водопостачання Війна Росії проти України
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