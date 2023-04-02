На наших складах ще є запаси. Чехія заявила, що ще має чим допомогти Україні

"На наших складах все ще є речі, які гарантовано ніколи не будуть використані в нашій армії", - підкреслила міністр.

За словами Чернохової, в найближчі кілька днів вона та начальник Генерального штабу чеської армії Карел Реха планують зустрінутись з президентом Чехії Петром Павелом, якому нададуть перелік озброєння, яке можна відправити в Україну.

"Ми поінформуємо президента про переліки, які у нас є, щоб він мав точне уявлення про те, що ще ми можемо гіпотетично відправити в Україну, якщо Україна буде в цьому зацікавлена", - додала вона.

Крім того, вона запевнила, що передача озброєння Україні, ніяк не впливає на обороноздатність Чехії.

Нагадаємо, сьогодні в Чехії заявили, що не проти аби Китай став посередником між Україною та РФ.

До того ж днями Чехія відправила до України 15 протидронних систем.

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