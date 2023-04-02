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На наших складах есть еще запасы. Чехия заявила, что еще есть чем помочь Украине

Фото: министр обороны Чехии Яна Чернохова (flickr.com odscz)
Автор: Карина Левицкая

На складах Чехии еще есть военное оборудование, которое может быть передано в помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление чешского министра обороны Яны Черноховой в эфире чешского телевидения.

"На наших складах все еще есть вещи, которые гарантированно никогда не будут использованы в нашей армии", - подчеркнула министр.

По словам Черноховой, в ближайшие несколько дней она и начальник Генерального штаба чешской армии Карел Реха планируют встретиться с президентом Чехии Петром Павелом, которому предоставят перечень вооружения, которое можно отправить в Украину.

"Мы проинформируем президента о перечнех, которые у нас есть, чтобы он имел точное представление о том, что еще мы можем гипотетически отправить в Украину, если Украина будет в этом заинтересована", - добавила она.

Кроме того, она заверила, что передача вооружения Украине никак не влияет на обороноспособность Чехии.

Напомним, сегодня в Чехии заявили, что не против, чтобы Китай стал посредником между Украиной и РФ.

К тому же на днях Чехия отправила в Украину 15 противодронных систем.

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